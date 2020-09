Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfall beim Spurwechsel

Recklinghausen (ots)

Bei einem Fahrspurwechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen der Ringstraße stieß ein 34-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel am Mittwoch um 07.25 h mit dem Wagen einer 32-Jährigen aus Castrop-Rauxel zusammen. Sie war auf der Ringstraße in gleicher Richtung unterwegs. Die 32-jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an den Autos wird auf etwa 10000 Euro geschätzt. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden.

