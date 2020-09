Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Marl

Am Mittwochabend hebelten unbekannte Täter ein Fenster an einem Bungalow am Jupiterweg auf. Anschließend durchsuchten sie die Schränke in dem Gebäude nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter mit Schmuck in unbekannte Richtung.

Castrop-Rauxel

Am Mittwochabend hebelten unbekannte Täter eine Wohnungseingangstür an der Gotenstraße auf. Innerhalb der Wohnung wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Die Täter verließen die Wohnung in einem verwüsteten Zustand. Als Beute nahmen sie einen Laptop mit.

Gladbeck

Zwischen Dienstagnachmittag und Mitwochmorgen brachen unbekannte Täter in ein Materiallager an einer Baustelle an der Otto-Hue-Straße ein. Sie entwendeten Baumaschinen und Kabel. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Bottrop

Zwischen Dienstagnachmittag und Mitwochmorgen brachen Unbekannte in einen Baucontainer an der Johannesstraße ein. Sie flüchteten mit diversen Werkzeugen in unbekannte Richtung.

In der Nacht zu Mittwoch drückten unbekannte Täter gewaltsam die Tür zu einem Kindergarten an der Aegidistraße auf. Sie durchsuchten Räume und Schränke nach Beute. Zusätzlich verschmierten sie die Böden mit einer Flüssigkeit und entwendeten einen Feuerlöscher und einen Lautsprecher.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

