Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Drei geparkte Autos beschädigt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 18:15 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Bottrop auf der Kirchhellener Allee in Richtung Norden. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Auto. Durch den Aufprall wurde das geparkte Auto auf zwei weitere Auto geschoben. Bei dem Unfall verletzte sich der 19-Jährige schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Das Auto des Bottropers musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand insgesamt 13.200 Sachschaden.

