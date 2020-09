Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Überfall auf Supermarkt

Recklinghausen (ots)

Am Freitag, gegen 21:00 Uhr, betrat ein unbekannter Mann eine Supermarkt-Filiale an der Ewaldstraße. Unter Vorhalt eines Messer forderte er Bargeld von den Mitarbeitern. Das Geld nahm er in einem mitgeführten Beutel mit. Der Täter flüchtete in Richtung Innenstadt. Verletzt wurde niemand.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 1,80m groß, normale bis füllige Statur, schwarze Kleidung, schwarze Mütze, schwarzer Mund-Nasen-Schutz

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

