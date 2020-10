Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Einbrecher in der Industriestraße

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag 17.10 Uhr und Freitag 06.40 Uhr schlugen noch unbekannte Täter auf einem Firmengelände in der Industriestraße in Steinheim an der Murr zu. Zunächst hebelten sie eine in ein Rolltor eingelassene Tür auf und gelangten so in ein Firmenlager. Sie durchsuchten einen Kleinbus, der dort abgestellt war und machten sich dann an einer Metalltür zu schaffen, die zum Maschinenlager führte. Aus dem Lager stahlen sie eine Vielzahl Elektro-Werkzeuge, deren Gesamtwert derzeit auf etwa 20.000 Euro geschätzt wird. Anschließend hebelten die Unbekannten an einem weiteren Rolltor, das zum selben Gebäudekomplex gehört. Konnten sich jedoch keinen Zutritt verschaffen. Und auch der Versuch die Eingangstür eines gegenüberliegenden Firmengebäudes aufzubrechen, blieb erfolglos, so dass die Unbekannten keine weitere Beute machten. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 5.300 Euro geschätzt.

