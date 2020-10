Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Drei Verkehrsunfälle in Sindelfingen (davon 1x BAB 81)

Ludwigsburg (ots)

Unfall mit einer leichtverletzten Person

Am Samstagmorgen gegen 04.00 Uhr befuhr ein 29-jähriger Renault-Fahrer die Gottlieb-Daimler-Straße von Böblingen kommend in Richtung Sindelfingen. Auf Höhe der Benzstraße kam er, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr zwei Verkehrsinseln. Der Renault überschlug sich mehrmals und kam auf der Beifahrerseite in der Grünfläche zum Liegen. Am Fahrzeug lief Öl aus, weshalb die Feuerwehr Sindelfingen mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften vor Ort kam. Der 29-jährige Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Unfall mit Kleinkraftrad

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 19.40 Uhr in der Stichstraße in Sindelfingen ereignet hat. Ein 27-jähriger Smart-Fahrer missachtete an der Kreuzung Stichstraße/Robert-Bosch-Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 17-jährigen Kleinkraftradfahrers. Das Zweirad prallte hierdurch gegen die rechte Seite des Smarts woraufhin der Fahrer des Kraftrads sowie dessen ebenfalls 17-jähriger Sozius zu Fall kamen. Durch den Aufprall wurden die beiden Gestürzten schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Das Kleinkraftrad wurde abgeschleppt. An der Unfallstelle waren zwei Streifen des Polizeirevier Sindelfingen sowie eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion eingesetzt.

BAB 81 Gemarkung Sindelfingen: Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Freitag um 17.25 Uhr ereignete sich auf der A81 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde und ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro entstand. Ein 18-jähriger Mercedesfahrer erkannte aus Unachtsamkeit das Stauende zu spät und fuhr auf den vor ihm stehenden VW auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der VW wiederrum auf einen weiteren Mercedes aufgeschoben, dessen 65-jährige Fahrerin leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher und der 43-jährige VW-Fahrer blieben unverletzt. Alle Fahrzeuge waren noch fahrbereit, so dass die Unfallstelle schnell geräumt werden konnte.

