Polizei Dortmund

POL-DO: Umweltaktivisten mit dem Rad und zu Fuß unterwegs: Versammlungen sorgen am Freitag für Verkehrsbeeinträchtigungen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1041

Für Freitagnachmittag (25. September) liegen der Polizei Dortmund mehrere Versammlungsanmeldungen der Umweltbewegung "Fridays for Future" vor. Geplant sind Fahrrad-Demos, Aufzüge und eine Standkundgebung in Dortmund und auch in Lünen.

In Dortmund haben die Organisatoren unter dem Motto "Global Day of Climate Action" folgende Versammlungen mit den vorläufigen Wegstrecken angemeldet:

Fahrrad-Aufzug ab Marktplatz Huckarde mit erwarteten 400 Teilnehmern um 16 Uhr: über Rahmer Straße, Kirchlinder Straße, Bärenbruch, Am Schoopställer, Steinhammerstraße, Schulte-Heuthaus-Straße, Martener Straße, Planetenfeldstraße, Wittener Straße, Oberbank, Vogelpothsweg, Zwischenkundgebung auf dem Parkplatz an der Brücke der TU Dortmund, Baroper Straße, An der Palmweide, Krückenweg, Wittekindstraße, Querstraße, Hohe Straße, Landgrafenstraße, Ruhrallee, Südwall.

Fahrrad-Aufzug ab Aplerbecker Marktplatz mit erwarteten 300 Teilnehmern um 16 Uhr: über Köln-Berliner Straße, Marsbruchplatz, Marsbruchstraße, Am Gottesacker, Rennweg, Wieckesweg, Brackeler Hellweg, Geleitstraße, Sendstraße, Zwischenkundgebung an der Einmündung Hunoltstraße, Koerstraße, Dorfstraße, Wambeler Hellweg, Körner Hellweg, Kaiserstraße, Hamburger Straße, Schwanenwall, Ostwall, Südwall.

Aufzug gemeinsam mit "Parents for Future" ohne Fahrräder mit erwarteten 300 Teilnehmern ab Westpark um 16.30 Uhr: über Lange Straße, Möllerstraße, Rheinische Straße, Hoher Wall, Hiltropwall, Südwall.

Aufzug ohne Fahrräder ab Vinckeplatz mit erwarteten 300 Teilnehmern um 17 Uhr: über Liebigstraße, Neuer Graben, Lindemannstraße, Möllerstraße, Kleine Beurhausstraße, Beurhausstraße, Hohe Straße, Hansastraße, Hansaplatz, Brauhausstraße, Betenstraße.

Aufzug ohne Fahrräder ab Münsterstraße mit erwarteten 300 Teilnehmern um 17 Uhr: ab Kirche St. Joseph über Heroldstraße, Nordstraße, Mallinckrodtstraße, Leopoldstraße, Burgtor, Brückstraße, Kampstraße, Platz von Netanya, Hansastraße, Hansaplatz, Brauhausstraße, Betenstraße.

Anschließen soll sich um 18 Uhr eine Standkundgebung mit den Beteiligten aller Versammlungen auf dem Friedensplatz.

Auf allen betroffenen Strecken ist am Freitagnachmittag mit temporären Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die Polizei wird die Versammlungen begleiten und bittet Autofahrerinnen und Autofahrer, die Beeinträchtigungen bei ihren Planungen mit einzubeziehen.

Auf ihren Social-Media-Kanälen wird die Polizei über die aktuelle Lage informieren.

Für Lünen haben die "Fridays for Future"-Aktivisten ebenfalls einen Fahrrad-Aufzug angemeldet. Dieser soll unter dem Motto "Fahrraddemo für den Klimaschutz - Klingeln fürs Klima" in der Zeit zwischen 13.30 und 15 Uhr stattfinden. Start- und Endpunkt ist der Europaplatz. Bis zu dreimal planen die Organisatoren eine Runde über Bäckerstraße, Graf-Adolf-Straße, Marie-Juchacz-Straße, Konrad-Adenauer-Straße, Kurt-Schumacher-Straße, Viktoriastraße und Konrad-Adenauer-Straße zu fahren. Anschließend wird nach der Viktoriastraße auf die Parkstraße abgebogen und von dort aus über die Bäckerstraße wieder zurück zum Europaplatz gefahren. Die Organisatoren erwarten 60 Teilnehmer.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Pressestelle

Nina Kupferschmidt

Telefon: 0231-132 1026

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell