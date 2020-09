Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht einen der Beteiligten nach Unfall in Lünen

Dortmund (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (18.9.) in Lünen sucht die Polizei einen der Unfallbeteiligten. Offenbar missachtete ein Autofahrer die Vorfahrtsregelung im Einmündungsbereich der Gahmener Straße / Gahmener Kamp und löste somit eine Kettenreaktion aus. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Den ersten Angaben der Zeugen zufolge befuhr ein 54-Jähriger aus Hamm gegen 14.10 Uhr die Gahmener Straße in Richtung Süden. In Höhe der Einmündung Gahmener Kamp missachtete offenbar der Fahrer eines grau-silbernen VW die Vorfahrtsregelung und bog auf die Gahmener Straße in Richtung Norden ab. Der 54-Jährige musste daraufhin sein Fahrzeug stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden.

Ein 34-jähriger Lüner, der seinerseits die Gahmener Straße in Richtung Süden befuhr, erkannte die Situation offensichtlich zu spät und fuhr auf den Seat seines Vordermanns auf. Durch den Zusammenstoß wurden der 54-Jährige und seine 46-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Hamm, verletzt. Da beide offenbar nur leichte Verletzungen davon trugen, begeben sie sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Den entstanden Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 9.000 Euro.

Der VW-Fahrer fuhr unterdessen weiter in Richtung Lünen. Nach Zeugenangaben sei die Fahrerseite des grau/silbernen Autos "zerbeult" gewesen. Daher sucht die Polizei nun nach dem Unfallbeteiligten und weiteren Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem VW machen können.

Hinweise nimmt die Polizeiwache Lünen unter der 0231-132-3121 entgegen.

