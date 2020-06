Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Roller gestohlen

Haslach (ots)

Ein Unbekannter machte sich am Mittwoch an einem verschlossenen Roller in der Schwarzwaldstraße zu schaffen. Der Besitzer stellte sein Kleinkraftrad gegen 6.30 Uhr auf dem Zweiradabstellplatz am Bahnhof ab. Als er sein Fahrzeug um 20 Uhr abholen wollte, musste er feststellen, dass es nicht mehr an seinem Platz war. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Personen, die etwas Auffälliges beobachten konnten, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Telefonnummer 07832 97592-0 in Verbindung zu setzen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell