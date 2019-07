Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Taxibetrüger und Handydieb: Bundespolizei nimmt 28-jährigen Berliner am Hauptbahnhof Halle fest

Halle (ots)

Am Donnerstag, den 04. Juli 2019 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 19:00 Uhr am Hauptbahnhof Halle einen 28-jährigen, deutschen Mann. Bei der Überprüfung seiner Personalien im Fahndungssystem der Polizei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Berlin Tiergarten vorlag. Der 28-Jährige ist nicht zu seiner Hautverhandlung am 04. April dieses Jahres erschienen. Die Verhandlung war wegen des dringenden Tatverdachts einer Betrugs- und einer Diebstahlshandlung anberaumt: Zunächst ließ er sich im Februar 2018 mit einem Taxi durch Berlin befördern und war anschließend nicht bereit die Taxifahrt zu bezahlen. Im Juli 2018 entwendete er dann ein Handy im Wert von 500 Euro. Die Bundespolizisten sprachen den Berliner daraufhin die Festnahme aus. Er wurde am gestrigen Abend der zuständigen Haftrichterin am Amtsgericht Halle vorgeführt. Diese bestätigte den Untersuchungshaftbefehl. Daraufhin wurde er an die Justizvollzugsanstalt Halle übergeben, wo er bis zum Hauptverhandlungstermin verbleiben wird.

