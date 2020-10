POL-LB: Ehningen: Sachbeschädigung auf P+R-Parkplatz; Böblingen: Renitente Frau; Böblingen: Trio greift Personengruppe an

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Ehningen: Sachbeschädigung auf P+R-Parkplatz

An drei auf dem P+R-Parkplatz in der Bahnhofstraße abgestellten Pkw hat ein bislang unbekannter Täter am Sonntag zwischen 08:55 und 15:40 Uhr Sachschaden von insgesamt rund 8.500 Euro angerichtet. Er zerkratzte zwei BMW und einen Citroen und zerstach an den Fahrzeugen mehrere Reifen. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

Böblingen: Renitente Frau

Eine offensichtlich verwirrte 40-jährige Frau ist am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr bei einer Tankstelle in der Wolfgang-Brumme-Allee aufgetreten. Sie entblößte dort ihren Oberkörper und weigerte sich zunächst, sich wieder anzuziehen. Bei Eintreffen von Polizeibeamten war sie wieder angezogen, begann aber gleich wieder, sich zu entkleiden. Als die 40-jährige daraufhin in Gewahrsam genommen werden sollte, setzte sie sich vehement zur Wehr. Sie musste schließlich gefesselt und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden.

Böblingen: Trio greift Personengruppe an

Eine fünfköpfige Gruppe junger Männer wurde in der Nacht zum Sonntag gegen 02:35 Uhr von drei Tatverdächtigen angegriffen. Die Männer hielten sich zwischen dem Bootshaus und der Wandelhalle in der Tübinger Straße auf und wurden dort von dem Trio nach Zigaretten gefragt. Als die Gefragten verneinten, ging das Trio zunächst weiter, um kurz darauf umzukehren. Ein 21-Jähriger schlug unvermittelt einen 18-Jährigen von einer Parkbank. Als dessen 27-jähriger Begleiter mit seinem Handy die Polizei alarmierte, wurde er von dem 21-Jährigen und einem 20-Jährigen angegriffen und bedroht. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Bootshaus. Die Polizei war mit vier Streifenbesatzungen schnell vor Ort. Die Beamten machten die Flüchtigen noch beim Bootshaus ausfindig und nahmen sie vorläufig fest. Die alkoholisierten und aggressiven Männer wurden in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers gebracht.

