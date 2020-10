Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201008.2 Itzehoe: Taschendiebstahl

Itzehoe (ots)

Bereits am 06.10.2020 zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr entwendeten unbekannte in der Breiten Straße eine Geldbörse aus einer verschlossenen Umhängetasche.

Eine 82jährige aus Heiligenstedten bezahlte in dem Bekleidungsgeschäft "Behrens+Haltermann" ihre Einkäufe und steckte ihre rote Geldbörse wieder in die Umhängetasche, die sie dann auch verschloss. Anschließend begab sie sich auf direktem Weg in die daneben befindliche Buchhandlung Heymann und schaute sich noch eine Zeitlang um. Als sie dort dann gegen 14.30 Uhr ihre Ware bezahlen wollte, bemerkte sie, dass sie bestohlen worden war.

Daher nochmals ein Aufruf der Polizei: Achten Sie beim Einkauf auf ihre Wertsachen.

Sachbearbeitung: BKI Itzehoe, Tel. 04821 / 602-0

Hans-Werner Heise

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: 04821 / 602 2140

Mobil: 0160 / 91313940

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell