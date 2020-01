Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Spreizholme von Borsumer Baustelle gestohlen

Hildesheim (ots)

Vom Parkplatz der neuen Sportanlage Zum Walde in Borsum wurden von der dortigen Baustelle in der Zeit vom 19.12.19- 06.01.2020 Baumateriealien entwendet. Konkret handelt es sich um 13 Spreizholme. Diese lagerten in einer Gitterbox. Aufgrund des doch sehr hohen Gesamtgewichts ist davon auszugehen, dass sie zumindest mit einem Transporter oder LKW abtransportiert wurden. Der Wert wird mit 14000 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizei ins Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell