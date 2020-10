Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201008.1 Kaaks: Einbruch in landwirtschaftliches Wohngebäude

Kaaks (ots)

Unbekannte Täter drangen in Raiffeisenstraße ein landwirtschaftliches Wohngebäude ein und entwendeten Bargeld.

Am 07.10.2020, in der Zeit von 08.30 Uhr und 13.45 Uhr, drangen unbekannte Täter in das Wohnhaus ein. Dazu öffneten sie zunächst eine verschlossene Tür, betraten den dortigen Flur und öffneten auf unbekannte Weise die nächste Tür, die zum eigentlichen Wohnraum führte. Hier durchsuchten sie kurz die Zimmer und wurden schließlich in einem Schrank fündig. Hier fiel ihnen eine Geldtasche mit mehreren hundert Euro in die Hände. Anschließend konnten die Täter unerkannt entkommen.

Anwohnern, denen zur Tatzeit etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Kripo in Itzehoe oder Polizei Schenefeld in Verbindung zu setzen.

Sachbearbeitung: BKI Itzehoe, K7, Tel. 04821 / 602-0

Hans-Werner Heise

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: 04821 / 602 2140

Mobil: 0160 / 91313940

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell