Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gullideckel ausgehoben/ Polizei sucht Zeugen

Wegberg-Klinkum (ots)

Am Samstag (22.August), gegen 3.50 Uhr, hörten Anwohner der Alten Landstraße in Klinkum Geräusche von der Straße. Als sie nach dem Rechten sahen, bemerkten sie eine Frau und zwei Männer, die zu Fuß in Richtung Wegberg gingen. Einer der Männer lief aus Richtung eines ausgehobenen Gullideckels kommend davon. Er war zirka 180 Zentimeter groß, etwa 20 bis 25 Jahre alt und hatte eine kräftige Statur. Er sprach in deutscher Sprache und war mit langen, dunklen Hosen sowie einem Sweatshirt bekleidet. Insgesamt wurden im Bereich der Alten Landstraße zwei Gullideckel so ausgehoben, dass sie über den Rand der Fahrbahn hinaus ragten und die Kanalöffnung teilweise freigelegt wurde. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten oder kann Hinweise auf die Identität der beschriebenen Personen geben? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

