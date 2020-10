Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201007.2 Itzehoe: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Beleidigung

Itzehoe (ots)

Statt nach einem am 06.10.2020 verursachten Unfall auf dem Parkplatz vor dem Parkhaus des Klinikums in der Robert-Koch-Straße die Personalien zu hinterlassen, wurden einfach zwei Zettel mit Beleidigungen hinter den Scheibenwischer des beschädigten Fahrzeugs geklemmt. Ein 35jähriger Itzehoer hatte seinen PKW Mini Cooper auf dem Parkplatz vor dem Parkhaus um 05.30 Uhr in einer Parkbucht eingeparkt und kehrte um 14.30 Uhr zurück. Hier bemerkte er zunächst die beiden Zettel unter dem Scheibenwischer, die lediglich unschöne Beleidigungen als Inhalt hatten, bevor ihm die Lackbeschädigungen an der Fahrertür auffielen. Hier hat es der Unfallverursacher wohl übertrieben, denn neben der Anzeige wegen Unfallflucht kommt noch eine wegen Beleidigung hinzu.

Da weiter keine Hinweise auf den Verursacher vorliegen werden evtl. Zeugen, denen an dem Vormittag dort etwas aufgefallen ist, gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

