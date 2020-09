Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Geparkten Wagen ohne Führerschein angefahren - Blutprobe

Erwitte (ots)

Der Atemalkoholtest bei einem 17-jährigen Autofahrer aus Augustdorf ergab 1,58 Promille und endete mit einer Blutprobe im Krankenhaus. Am Samstag (26. September), gegen 21.44 Uhr, befuhr der Jugendliche, ohne im Besitz eines Führerscheines zu sein, den Hellweg im Erwitter Ortskern in Richtung Geseke. Kurz hinter der Kreuzung B1/B55 prallte er gegen einen geparkten Wagen. Der Grund des Fahrfehlers dürfte an dem Alkoholgehalt und der fehlenden Fahrpraxis gelegen haben. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 10.000 Euro. (reh)

