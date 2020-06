Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Walzbachtal - Radfahrer verletzt sich schwer bei Sturz

Karlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 56-jähriger Radfahrer zu, als er am Montag mit seinem Rennrad die Kontrolle verlor und stürzte.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der Radler, gegen 13:50 Uhr, auf der Jahnstraße in Unteröwisheim und verlor vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit beim Abbiegen in die Freiherr-vom-Stein-Straße die Kontrolle über sein Zweirad. In der Folge stürzte der Mann zu Boden und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er musste mit dem alarmierten Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

