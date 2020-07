POL-OH: Verkehrsunfallflucht, Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Osthessen

Rotenburg- Am 01.07.20, 16.10 Uhr, befuhr ein Skoda-Fahrer aus Nentershausen die Kasseler Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Rotenburg-Lispenhausen. Ein Lkw-Fahrer aus Bebra fuhr unmittelbar hinter dem Pkw-Fahrer. Dieser musste seinen Pkw verkehrsbedingt abbremsen, so dass der Lkw-Fahrer auf das Heck fuhr. Verletzt wurde niemand. Gesamtschaden ca. 10.000,-- Euro.

Bebra- Zur Unfallzeit am 01.07.20 in der Zeit von 07.30 bis 16.30 Uhr parkte eine Pkw-Fahrerin aus Nentershausen ihren Hyundai, weiß, auf dem Parkplatz eines Marktes in der Bebritstraße. Als sie gg. 16.30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der Stoßstangen hinten rechts fest. Schaden ca. 500,-- Euro. Der Verursacher (vermutlich dunkler Pkw) entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg an der Fulda unter 06623-937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der hessischen Polizei.

Rotenburg- Ein Rotenburger Pkw-Fahrer parkte sein Fahrzeug, einen Audi-Avant, schwarz am 30.06.20, 20.30 Uhr bis 01.07.20, 06.20 Uhr, in der Straße "Über dem Gericht" ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß gegen den Pkw und beschädigte diesen im Bereich der hinteren Stoßstange. Schaden ca. 1.000,-- Euro. Auch hier werden Hinweise erbeten.

