POL-LB: Ludwigsburg: Tätlicher Angriff auf Polizisten; Ludwigsburg: Gefährliche Körperverletzung auf Parkdeck

Ludwigsburg: Tätlicher Angriff auf Polizisten

Wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte hat sich ein 26-jähriger Mann nach seinem Verhalten am Samstagabend in der Stuttgarter Straße zu verantworten. Der indische Staatsangehörige war gegen 18:15 Uhr einem Polizeibeamten in Zivil auf dessen weg zum Dienst aufgefallen, als er auf Höhe des Forums den Hitlergruß zeigte sowie "Heil Hitler" und beleidigende Äußerungen in Richtung des Polizeireviers grölte. Nachdem der 26-Jährige nunmehr begann, Passantinnen zu belästigen, verständigte der Polizeibeamte seine Kollegen und nahm zu Fuß die Verfolgung auf. Eine Streifenbesatzung war rasch vor Ort und der Tatverdächtige wollte sich bei deren Anblick auf dem Staub machen. Als der Polizeibeamte sich mit seinem Dienstausweis zu erkennen gab und den 26-Jährigen zum Warten aufforderte, wurde er angegriffen und verletzt. Er konnte den Angreifer jedoch zu Boden bringen. Dort wurde der bei der Polizei als Mehrfach- und Intensivtäter geführte Mann von der Streifenbesatzung mit einer Handschließe gefesselt und anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Ludwigsburg: Gefährliche Körperverletzung auf Parkdeck

Ein 25-jähriger Mann wurde am Freitagabend gegen 21:50 Uhr auf dem Parkdeck des Einkaufszentrums an der Schwieberdinger Straße Opfer eines Angriffs durch eine mehrköpfige Personengruppe. Er wollte zusammen mit seiner Frau in seinem Pkw das Parkdeck verlassen, als sich ihm mehrere Männer in den Weg stellten. Nachdem sie auf den Wagen des 25-Jährigen einschlugen, öffnete er das Fenster der Fahrertür und wurde daraufhin von zumindest einem der Angreifer mehrmals ins Gesicht geschlagen. Er startete daraufhin seinen Wagen und flüchtete zum Polizeirevier. Fast zeitgleich wurde der Polizei eine weitere Auseinandersetzung im Bereich des Parkdecks gemeldet. Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen machten Polizeibeamte eine zehnköpfige Gruppierung ausfindig. Unter ihnen konnten sie den mutmaßlichen 20-jährigen Angreifer ermitteln, der in seiner anschließenden Vernehmung nicht nur den Angriff auf den 25-Jährigen einräumte, sondern auch den gewalttätigen Übergriff auf einen 41-Jährigen am Sonntag, den 11. Oktober gegen 03:30 Uhr in der Körnerstraße einräumte, bei dem das Opfer schwere Verletzungen erlitten hatte (wir berichteten). Die polizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an.

