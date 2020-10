Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederfischbach- Pkw prallt gegen Schutzplanke

Niederfischbach (ots)

Am 23.10.2020, gegen 04:15 Uhr befuhr ein 54-jähriger Fahrer mit seinem Pkw die Industriestraße im Ortsbereich Niederfischbach. An der Einmündung zur L 282 will er nach rechts abbiegen. Bei diesem Abbiegevorgang gerät er auf der nassen Fahrbahn mit seinem Fahrzeug ins Rutschen und prallt gegen die Schutzplanke. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 2500EUR.

