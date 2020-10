Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen- Verkehrsunfallflucht in Freusburg

Kirchen (ots)

Am 22.10.2020, gegen 16:30 Uhr stellte ein 20-Jähriger an seinem Pkw Ford Fiesta einen Schaden an der linken Fahrzeugseite fest. Er hatte seinen Pkw an der B 62 (Siegtalstraße) abgestellt. Ein vorbeifahrendes Fahrzeug streifte an der Fahrzeugseite vorbei und flüchtete. Es entstand Sachschaden von ca. 3000EUR. Nach ersten Hinweisen soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen größeren, dunkelfarbenen Pkw aus dem Zulassungsbereich Siegen-Wittgenstein (SI-Kennzeichen) gehandelt haben. Weitere Hinweise an die Polizei Betzdorf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell