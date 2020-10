Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachtrag zur Presseerstmeldung von 20.07 Uhr, Brand einer Werkstatthalle in Neuwied

Neuwied (ots)

Am 22.10.2020 gegen 19.30 Uhr wurde der Polizei Neuwied ein Brand eines Autohauses in Neuwied ST Oberbieber in der Friedrich-Rech-Straße gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass es hinter der Werkstatthalle zu einem offenen Brand mehrerer Kisten gekommen war. Durch die schnell eintreffenden Feuerwehren aus Oberbieber, Niederbieber und Neuwied-Stadt konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, sodass ein Übergreifen auf die angrenzenden Gebäude verhindert wurde. Dadurch entstand zum Glück auch nur relativ geringer Sachschaden. Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden, die Ermittlungen dahingehend dauern an.

