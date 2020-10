Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Einbrecher bliebe ohne Beute

Bohmte (ots)

Unbekannte Täter haben am Wochenende an der Bremer Straße erfolglos versucht, in drei Objekte einzubrechen. In allen drei Fällen machten sich die Kriminellen dabei an den Eingangstüren zu schaffen, gelangten aber letztendlich nicht in die Räumlichkeiten. Tatbetroffen waren die Eisdiele, ein davon etwa 100 Meter entfernter Friseursalon sowie eine unweit der Neustadtstraße befindliche Tierarztpraxis. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Bohmter Polizei unter 05471/9710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell