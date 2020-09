POL-AUR: Aurich - Hundehalter gesucht

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Hundehalter gesucht

Aurich - Hundehalter gesucht

In Aurich kam es am Dienstagmittag zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigem Erkenntnisstand überquerte ein freilaufender Hund gegen 12 Uhr die Bundesstraße 72 in Höhe Woldenweg. Der Fahrer eines VW Transporters, der in Richtung Aurich unterwegs war, führte eine Vollbremsung durch, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein nachfolgender Busfahrer konnte seinen Omnibus nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr auf den Transporter auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Halter des freilaufenden Hundes konnte bislang nicht ermittelt werden. Bei dem Hund soll es sich um einen Schäferhund mit einem blauen Halsband gehandelt haben. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Halter unter Telefon 04941 606215.

