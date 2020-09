Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Kriminalitätsgeschehen

Landkreis Aurich (ots)

Aurich - Einbruch in Garage

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Garage in Aurich eingebrochen. Die Täter verschafften sich in der Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr gewaltsam Zutritt zur Garage in der Hohehohlstraße und entwendeten Lebensmittel. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 6060 entgegen.

Wiesmoor - Fenster beschädigt

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Wochenende an der KGS Wiesmoor. In der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, wurden dort mehrere Glasscheiben sowie eine Glastür durch Unbekannte beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04944-914050 entgegen.

