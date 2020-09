Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Brandstiftung

Landkreis Wittmund (ots)

Wittmund - Brandstiftung: In Wittmund wurden von unbekannten Täter mehrere Mülltonnen in Brand gesteckt. Die Polizei wurde am Sonntag, 14.09.2020, kurz nach Mitternacht von Verkehrsteilnehmern darüber informiert. Die Brandorte, festgestellt wurden fünf, waren im Bereich Marktplatz/Drostestraße. Durch die eingesetzte Feuerwehr wurden die Brände abgelöscht. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Wittmund, 04462/9110, erbeten.

