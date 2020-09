Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Diebstahl aus PKW

Altkreis Aurich (ots)

Aurich - Diebstahl aus PKW: In der Nacht zu Sonntag, 13.09.2020, drangen unbekannte Täter in Aurich in eine unverschlossene Garage ein. Aus dem dort abgestellten PKW entwendeten die Täter eine Geldbörse sowie weitere Schriftstücke. Der Tatort befindet sich in der Straße Im Extumer Hammrich. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

