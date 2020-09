Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 12./13. September 2020

Pressemitteilung der PI Aurich Wittmund für Sa./So., 12./13. September 2020

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Zwei Fahrzeugaufbrüche Pkw-Aufbruch in der Nacht zum Samstag in Walle Der Wache Aurich wurden am Samstag zwei Pkw-Aufbrüche in Aurich/Walle mitgeteilt. In der Nacht zum Samstag sind bisher unbekannte Täter in einen in der Ellerkenstraße abgestellten Pkw VW Polo und in einen im Leegstückenweg abgestellten Pkw Opel eingedrungen. Aus dem Innenraum der Fahrzeuge wurden mehrere Gegenstände - auch Wertgegenstände - entwendet. Hinweise an die Polizei Aurich werden erbeten.

Schlägerei am Samstagmittag in der Fußgängerzone Aurich In der Mittagszeit hat sich in der Auricher Fußgängerzone (Burgstraße, Höhe Bekleidungsgeschäft Silomon) eine tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen ereignet. Offenbar hatte das 64jährige Opfer aus Aurich in Richtung seines Kontrahenten eine abfällige Bemerkung gemacht. Auf Grund dieser Äußerung ist das Opfer vom Gegenüber mehrfach ins Gesicht geschlagen worden. Der 64jährige erlitt durch den tätlichen Angriff nicht unerhebliche Verletzungen im Gesichtsbereich und musste dem KKH Aurich zwecks ambulanter Behandlung zugeführt werden. Die Polizei Aurich sucht Zeugen, die sich zw. 12:20 - 12:30 Uhr in der belebten Fußgängerzone Fußgängerzone aufgehalten haben und sachdienliche Angaben zum Geschehensablauf, insbesondere aber auch zum Schläger machen können. Dieser hatte sich nach der Auseinandersetzung von der Tatörtlichkeit entfernt.

Verkehrsgeschehen

Trunkenheit im Straßenverkehr In der Nacht zum Sonntag sind von den Beamten der Polizeiwache Aurich im Stadtgebiet zwei Fahrzeugführer alkoholisiert angetroffen worden. Zwei Strafverfahren wurden eingeleitet. Nach Zeugenhinweise konnte eine 24jährige Fahrzeugführerin aus Aurich durch Beamte der Wache mit ihrem Pkw angehalten werden. Der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt bestätigte sich. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille. Der 24jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Auch ein 26jähriger Fahrzeugführer aus Südbrookmerland wurde alkoholisiert mit seinem Pkw im Stadtgebiet angetroffen. Für den 26jährigen ergab der Alkoholtest einen Atemalkoholwert von 1,82 Promille. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis In den frühen Abendstunden wird ein 16jähriger mit dem Pkw seines Vaters im Auricher Stadtgebiet angetroffen. Das Anhalten des 16jährigen erfolgte unweit seiner Wohnaschrift. Ein Strafverfahren wegen F o FE musste eingeleitet werden.

Aurich (Marktplatz) Verkehrsunfallflucht Am Samstagvormittag ist ein auf dem Parkplatzareal der Raiba abgestellter Pkw Skoda von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer beschädigt worden. Das Fahrzeug der Geschädigten war zwischen 09:10 h - 09:50 h auf dem Parkplatz abgestellt. Bei Rückkehr zu ihrem Pkw hatte sich eine frische Unfallbeschädigung festgestellt. Nach Spurenlage ist der/die Unfallverursacher(in) in die Einstellbucht neben dem Skoda eingefahren und hat die Beschädigung verursacht. Anschließend hat sich der unfallverursachende Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Die Polizei sucht Zeugen zum Unfallereignis.

PK Norden

Unfallflucht auf Parkplatz Am Samstag wurde in der Zeit von 17:15 bis 17:50 Uhr ein silberner VW Kombi auf dem Combi-Parkplatz in der Gewerbestraße in Norden von einem unbekannten Pkw-Fahrer hinten links angefahren. Dadurch entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden an der Stoßstange. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen melden sich beim PK Norden Tel. 04931/9210.

PK Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Bedrohung (2020 01 056 860) Am Samstagabend, gegen 21.00 Uhr, wurde ein 18-jähriger Wittmunder von einem Anwohner in der Drostenstraße bedroht. Ohne ersichtlichen Grund, forderte der 52-Jährige den Heranwachsenden in unflätiger Weise auf, den Ort zu verlassen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug er mit einem mitgeführten Baseballschläger auf den Boden. Nunmehr muss sich dieser Mann wegen Bedrohung strafrechtlich verantworten.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr (2020 01 056 134) In der Samstagnacht, gegen 01.20 Uhr, hoben bislang unbekannte Täter im Immentunsweg, Höhe Elbinger Straße, einen Gullydeckel aus seiner Verankerung und warfen ihn in einen angrenzenden Vorgarten. Nur durch eine aufmerksame 62-jährige Wittmunderin, wurde dies rechtzeitig bemerkt. Der Gullydeckel konnte daraufhin durch die Polizei wiedereingesetzt werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wittmund unter 04462/911-0 in Verbindung zu setzen.

