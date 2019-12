Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Garagenbrand in Altenholz

191208-1-pdnms (ots)

Am 06.12.2019 gegen 14:30 kam es in der Königsberger Straße in Altenholz zu einem Garagenbrand. In der Garage hatte aus bisher ungeklärter Ursache ein Fahrzeug Feuer gefangen. Nach eigenen Angaben hatte der Fahrzeugbesitzer am Fahrzeug herumgeschraubt, als dieses Feuer fing. Der Mann wurde leicht verletzt. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Jens Oltmann

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell