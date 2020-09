Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Küchenbrand Leezdorf - Alleinunfall

Altkreis Norden (ots)

Norden - Küchenbrand: Zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz kam es am Sonntag, 13.09.2020, gegen 16.20 Uhr in Norden, Norddeicher Straße. Dort hatte sich in einem Restaurant beim Einschalten des Herdes ein Brand entwickelt. Da die eigenen Löschversuche nicht zum Erfolg führten, wurde die Feuerwehr alarmiert, die den Brand löschte. Aufgrund des Feuers entstand ein Schaden in Höhe von ca. 80.000,- EUR. Die genaue Brandursache ist derzeit nicht bekannt.

Leezdorf - Alleinunfall: Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 13.09.2020, gegen 06.00 Uhr in Leezdorf auf der Leezdorfer Straße. In einer Linkskurve kam dabei der 25-jährige Fahrer eines PKW Ford nach links von der Fahrbahn ab und landete auf dem Dach in einem Maisfeld. Der Fahrzeugführer entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle, konnte von der Polizei jedoch an seiner Arbeitsstätte angetroffen werden. Alkoholgeruch wurde bei dem 25-jährigen festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,7 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.

