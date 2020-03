Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag: Brand in Halle - Wer hat zwischen 23 und 24 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht?

Neuss-Grimlinghausen (ots)

Wir berichteten mit unserer Pressemitteilung vom 17.03.2020, 09:20 Uhr, über einen Brand im Industriegebiet in Neuss-Grimlinghausen. In der betroffenen Halle bzw. Werkstatt am Sperberweg waren mehrere Sportwagen durch das Feuer beschädigt worden - zum Teil sind sie völlig ausgebrannt.

Experten der Kriminalpolizei waren am Dienstagvormittag (17.3.) mit einem Brandsachverständigen am Einsatzort. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (16./17.3.), 23 bis 24 Uhr, verdächtige Beobachtungen am Sperberweg gemacht haben und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02131/3000.

