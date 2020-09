Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Verstoß gegen die Corona-Verordnung

Aurich (ots)

Zu einem nicht unerheblichen Verstoß gegen die Corona-Verordnung kam es am Wochenende in einer Lokalität in Aurich. Der Polizei wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2 Uhr mitgeteilt, dass sich in dem Lokal eine Vielzahl an Gästen aufhalten sollen, die ausgelassen tanzen und sich nicht an die Verordnung halten würden. Vor Ort konnte die Polizei rund 90 Gäste in und vor dem Lokal antreffen. Bis auf wenige Ausnahmen hielten sich weder Gäste noch das Personal an Mindestabstände und die Pflicht einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Aufgrund von verschiedenen Aussagen ist davon auszugehen, dass sich noch weitaus mehr Gäste im Lokal aufgehalten haben, welche sich beim Erscheinen der Polizei entfernt haben. Die Betreiberin des Lokals konnte der Polizei außerdem auf Verlangen kein Hygienekonzept aushändigen. Gegen sie wird nun wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ermittelt. Bereits in der Vergangenheit kam es in dem Lokal zu Verstößen gegen die Corona-Verordnung. Die Veranstaltung wurde schließlich durch die Polizei beendet.

