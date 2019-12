Polizeidirektion Hannover

POL-H: Fußgängerin von Pkw erfasst - Wer kann Hinweise zum Unfallhergang geben?

Hannover (ots)

Eine 49 Jahre alte Frau ist am Samstagmittag, 07.12.2019, beim Überqueren der Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen von dem Pkw eines 40-Jährigen erfasst und dabei leicht verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 40 Jahre alte Hannoveraner gegen 11:30 Uhr mit seinem Mazda 5 auf der Hildesheimer Straße stadtauswärts unterwegs. Laut seiner Aussage sei er bei Grün an der Kreuzung Hildesheimer Straße/Neue Straße angefahren. Zu diesem Zeitpunkt befand sich unmittelbar hinter dem Kreuzungsbereich auf dem rechten Fahrstreifen ein Kanalreinigungsfahrzeug, sodass diese Spur in Höhe einer Fußgängerfurt gesperrt war. Im weiteren Verlauf fuhr er links an dem Arbeitsfahrzeug vorbei. Direkt hinter dem Reinigungsfahrzeug überquerte die 49-Jährige die Fahrbahn in Richtung der Münchener Straße. Bei der anschließenden Kollision hatte die Frau aus Laatzen leichte Verletzungen erlitten, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Da die beiden Unfallbeteiligten angaben, Grün gehabt zu haben, sucht der Verkehrsunfalldienst Hannover dringend Zeugen. Insbesondere werden die Kanalarbeiter sowie eine Fußgängerin, die ebenfalls die Straße überqueren wollte, gebeten, sich unter der Rufnummer 0511 109-1888 bei der Polizei zu melden. /now

