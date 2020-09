Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Kriminalitätsgeschehen

Altkreis Norden (ots)

Großheide - Geldbörse gestohlen

In einem Supermarkt in der Coldinner Straße in Großheide wurde am Montagmorgen eine Geldbörse gestohlen. Während sich die 63-jährige Geschädigte gegen 9:30 Uhr im Geschäft aufhielt, nahm ein Unbekannter die Geldbörse aus ihrem Einkaufswagen und flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04936-912760 entgegen.

