Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Einbruch in Wohnung - Bewohner überrascht Täter

Melle (ots)

In der Stuckenbergstraße verschaffte sich ein Unbekannter am Montagmorgen Zutritt zu einer Wohnung im Obergeschoss eines Mehrparteienhauses. Er durchwühlte die Schränke, als ein 22-jähriger Bewohner die oder den Unbekannten gegen 03.45 Uhr überraschte. Der Täter schlug dem jungen Mann mit einem Gegenstand ins Gesicht, schubste ihn und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der 22-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen. Unklar ist bislang, ob der Einbrecher etwas erbeutete. Die Polizei in Melle bittet Zeugen, die im Bereich Stuckenbergstraße/Hilgensele verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05422/920600 entgegengenommen.

