Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Unfall zwischen Fahrradfahrer und Straßenbahn auf Holländischer Straße

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Auf der Holländischen Straße in Kassel ist es in Höhe der Einmündung Rothfelsstraße zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Straßenbahn gekommen. Aktuell sind Rettungskräfte und Streifen des Polizeireviers Nord an der Unfallstelle im Einsatz. Zur Art und Schwere der Verletzungen des Fahrradfahrers kann aufgrund der noch andauernden Rettungsmaßnahmen derzeit noch nichts gesagt werden. Informationen zum Unfallhergang liegen gegenwärtig ebenfalls noch nicht vor.

Aufgrund des Unfalls kommt es zu Behinderungen in beide Fahrtrichtungen sowie im Straßenbahnverkehr.

Wir berichten nach.

Ulrike Schaake Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1021

