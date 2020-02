Polizei Münster

POL-MS: 19-jährige Fahrradfahrerin von abbiegendem Auto verletzt

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Am Dienstagnachmittag (04.02.,17:20 Uhr) wurde eine 19-jährige Radfahrerin von einem abbiegenden Opel an der Mecklenbecker Straße Ecke Boeselagerstraße erfasst und leicht verletzt.

Die Münsteranerin war auf dem Radweg der Mecklenbecker Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Die 41-jährige Autofahrerin fuhr Richtung Dingbängerweg und bog nach links in die Boeselagerstraße ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt der Radfahrerin und prallte im Kreuzungsbereich mit ihr zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

Verfasser: Maximilian Sendker

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell