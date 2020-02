Polizei Münster

POL-MS: Polizisten nehmen Jugendlichen nach räuberischem Diebstahl fest

Münster (ots)

Am Dienstagnachmittag (4.2., 15:25 Uhr) ging ein 15-jähriger Münsteraner in ein Kaufhaus an der Salzstraße und packte zwölf Parfüms in eine präparierte Einkaufstasche, um diese zu entwenden.

Ein Ladendetektiv sprach den polizeibekannten Jugendlichen an und es kam zu einer Rangelei. Dabei verletzte sich der Ladendetektiv leicht und der 15-Jährige konnte zunächst, ohne Beute, flüchten.

Am selben Abend (18:55 Uhr) sahen Polizeibeamte den Jugendlichen am Bahnhofsvorplatz. Der Langfinger versuchte abermals fußläufig zu entkommen, wurde aber durch das Sicherheitspersonal vom Bahnhof gestellt. Polizeibeamte nahmen den Räuber fest.

Bei der Durchsuchung fanden Polizisten Bekleidungsstücke im Wert von etwa 400 Euro mit Diebstahlssicherungen und Verkaufsetiketten. Zudem hatte der 15-Jährige Marihuana dabei.

Die Ermittlungen dauern an.

Verfasserin: Laura Meinersmann

