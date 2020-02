Polizei Münster

POL-MS: Tür nicht abgeschlossen - Einbrecher verschwinden mit Schmuck

Münster (ots)

Dienstagvormittag (4.2., 9 bis 12 Uhr) nutzten Einbrecher die günstige Gelegenheit und brachen in ein unabgeschlossenes Apartment am Tibusplatz ein. Die Täter öffneten die Tür mit einem Hebel und dursuchten die Räume nach Diebesgut. Mit mehreren Schmuckstücken verschwanden die Diebe in unbekannte Richtung. Eventuell haben Zeugen etwas Auffälliges beobachtet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

