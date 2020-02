Polizei Münster

POL-MS: Drogendealer vom Bremer Platz festgenommen - Untersuchungshaft

Münster (ots)

Polizisten beobachteten am späten Montagnachmittag (3.2., 17:15 Uhr) am Bremer Platz einen ihn als Dealer bekannten Mann aus Münster. Der 34-Jährige verkaufte augenscheinlich gerade innerhalb einer Personengruppe Drogen. Als die Beamten den Mann kontrollierten, ließ dieser mehrere kleine Kokainsteinchen zu Boden fallen. Die Polizisten nahmen ihn fest. Der 34-Jährige wurde noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft, erließ Haftbefehl gegen den Dealer und ordnete die sofortige Untersuchungshaft an.

