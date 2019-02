Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: In Schlangenlinien auf Verkehrsinsel

Recklinghausen (ots)

Die Fahrt eines 51-jährigen Herners begann mit Schlangenlinien und endete auf einer Verkehrsinsel an einem Schild. Der Mann war wegen seiner Fahrweise mit seinem Auto einem Zeugen aufgefallen. In Schlangenlinien war der Fahrer auf der Herner Straße unterwegs, fuhr teilweise mittig auf der Straße, sodass es beinahe zu einem Unfall kam. Schließlich landete er auf einer Verkehrsinsel an einem Schild. Durch umherfliegende Teile wurde das Auto des Zeugen, einem 23-jährigen Bochumers, leicht beschädigt. Da der 51-Jährige nach Alkohol roch, wurde ihm Blut abgenommen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 5500 Euro geschätzt.

