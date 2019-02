Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Auseinandersetzung im Westuferpark

Recklinghausen (ots)

Freitag, gegen 23 Uhr, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen aus Mal und Haltern am See im Westuferpark. Dabei wurden fünf Jugendliche im Alter von 17 bis 19 Jahren aus Haltern am See leicht verletzt. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist bislang nicht bekannt. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111.

