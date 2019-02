Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zwei junge Männer überfallen zwei Jugendliche in Park

Recklinghausen (ots)

Freitag, gegen 22.50 Uhr, gingen zwei unbekannte junge Männer zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche aus Bottrop in einem Park an der Gungstraße an. Dabei schlug einer den 16-Jährigen und nahm ihm Handy, Bargeld und die Jacke ab. Die Jugendlichen flüchteten in einem günstigen Moment. Der erste Täter war 18 bis 23 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, hatte blonde Haare und einen blonden Bart. Er trug ein Trikot von Paris-Saint-Germain. Der zweite Täter war 19 bis 22 Jahre alt, hatte einen Vollbart und braune Augen. Er trug eine braune Bomberjacke. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell