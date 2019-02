Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zu eng für Zwei - Motorradfahrer wird leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Plaggenbrauckstraße hat es am Sonntag einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem ein 36-jähriger Motorradfahrer aus Herten verletzt wurde. Der Motorrad- und ein 64-jähriger Autofahrer aus Marl kamen sich gegen 14.05 Uhr auf der Straße entgegen. Weil am Straßenrand Autos parkten, war die Fahrbahn verengt. Obwohl der Marler nach ersten Erkenntnissen hätte stehen bleiben müssen, fuhr er weiter. Deshalb hielt der Motorradfahrer an. Als Beide auf gleicher Höhe waren, kam es zur Kollision der Außenspiegel. Dabei schlug der Lenker des Motorrads gegen den 36-jährigen Fahrer, er wurde leicht verletzt. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell