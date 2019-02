Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Unfall mit zwei Motorrädern und drei Verletzten

Recklinghausen (ots)

Auf der Münsterstraße hat es am Sonntag, gegen 14 Uhr, einen Motorradunfall gegeben. Ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Recklinghausen fuhr von einem Motorradtreff in Richtung Sythener Straße los. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen das Motorrad eines 21-Jährigen aus Recklinghausen, der mit seiner 21-jährigen Sozia aus Recklinghausen in Richtung Stausee unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden alle Drei verletzt. Die beiden Fahrer kamen mit leichten Verletzungen davon, die 21-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Motorräder wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

