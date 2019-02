Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Haltern am See: Betrunkener baut Unfall und flüchtet

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat einen 29-jährigen Autofahrer festgenommen, der im Straßenverkehr mehrfach negativ aufgefallen war, einen Auffahrunfall gebaut hat und anschließend geflüchtet ist. Der 29-Jährige war zuerst am Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, auf der Dülmener Straße/B58 in Dorsten an einer Ampel auf das Auto einer 69-jährigen Frau aus Dorsten aufgefahren. Doch anstatt auszusteigen und sich zu kümmern, fuhr der Mann rückwärts und dabei noch gegen das hinter ihm stehende Auto einer 42-jährigen Bottroperin. Anschließend scherte er aus und fuhr in Richtung Haltern davon. Zeugen hatten sich aber glücklicherweise das Kennzeichen gemerkt und der Polizei gemeldet. Außerdem kam heraus, dass der Autofahrer schon mehrfach an diesem Nachmittag negativ aufgefallen war - unter anderem weil er offensichtlich Schlangenlinien fuhr. Die Polizei konnte den Autofahrer wenig später in Haltern am See, im Bereich Annaberg, stoppen, nachdem er kurz zuvor über eine rote Ampel gefahren war. Der 29-Jährige aus Duisburg wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Weil er offensichtlich nicht nur betrunken war, sondern angab, auch Drogen genommen zu haben, wurden ihm zwei Blutproben entnommen. Das Auto wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Bei der Unfallflucht entstand Schaden in Höhe von rund 1.100 Euro.

