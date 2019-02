Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Betrunken und zu schnell mit Auto im Garten gelandet

Recklinghausen (ots)

Auf der Properstraße ist in der Nacht auf Montag ein Autofahrer verunglückt und in einem Garten gelandet. Ein 21-jähriger Autofahrer aus Bottrop war auf der Paßstraße in Richtung Prosperstraße unterwegs - dabei fuhr der junge Mann nach ersten Erkenntnissen allerdings zu schnell. Kurz vor der Prosperstraße kam er nach links von der Fahrbahn ab, geriet in den Gegenverkehr und kam erst in einem Garten auf der Prosperstraße zum Stehen. Zuvor zerstörte er noch einen Gartenzaun und beschädigte ein abgestelltes Fahrrad. Weil der 21-Jährige eine Alkoholfahne hatte, musste er einen Alkoholtest machen und auf der Wache eine Blutprobe abgeben. Auch sein Führerschein wurde sichergestellt. Der junge Mann blieb bei dem Unfall unverletzt. Allerdings entstand hoher Sachschaden - nach ersten Schätzungen geht die Polizei von rund 11.000 Euro aus.

