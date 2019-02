Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Pedelec-Fahrerin stirbt nach Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots)

Eine Woche nach einem Verkehrsunfall auf der Dorstener Straße ist eine 83-jährige Fahrradfahrerin aus Bottrop gestorben. Die Frau fuhr am 15. Februar Nachmittags, gegen 15.45 Uhr, mit ihrem Pedelec auf der Straße "Mesteroth" und wollte an der Kreuzung die Dorstener Straße überqueren. Dabei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen eine 18-jährige Autofahrerin aus Bottrop, die auf der Dorstener Straße in Richtung Dorsten unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 83-Jährige schwer verletzt wurde. Die Seniorin musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Am vergangenen Freitag verstarb dort die schwer verletzte Pedelec-Fahrerin.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell