Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Polizei nimmt Mann nach Kioskraub fest

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat einen 21-jährigen mutmaßlichen Räuber festgenommen. Der Mann aus Dorsten wird verdächtigt, vor einer Woche einen Kiosk auf der Barkenberger Allee in Dorsten überfallen zu haben (siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4196058). Ermittlungen führten jetzt zu dem 21-jährigen Tatverdächtigen, der in Dorsten wohnt. Der junge Mann wurde heute dem Haftrichter vorgeführt, der den mutmaßlichen Räuber in Untersuchungshaft schickte.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell